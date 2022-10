De Formule 1 is weer terug in de Verenigde Staten voor een race op het Circuit of the Americas. Het belooft een droge en warme editie te worden in Texas, met temperaturen van ruim dertig graden.

De weersvoorspelling van Weerplaza laat er geen twijfel over bestaan: het wordt een warm weekend met de winterzon in Austin, Texas. Het begint vrijdag al met temperaturen van 32 graden Celcius, waarbij de zon de hele dag moet schijnen. Kans op regen is er dan niet, waardoor bandenleverancier Pirelli – in tegenstelling tot in Japan – de bandentest in de tweede vrije training kan laten doorgaan. Wel staat er met windkracht 4 redelijk wat wind.

Het weerbeeld verandert weinig op zaterdag. Ook dan worden er temperaturen van 32 graden voorspeld, al zal er dan wat meer bewolking zijn. Op deze dag is echter wel de grootste kans op regen, al is dat met 20 procent kans op minder dan 1 mm neerslag te verwaarlozen.

Op racedag is het opnieuw warm met temperaturen van – jawel – 32 graden. Ook dan is er meer bewolking aanwezig, maar een kans op regen is er voorlopig niet. De wind blijft het hele weekend aanwezig met windkracht 4 op alle dagen, wat een uitdaging kan zijn voor de coureurs.