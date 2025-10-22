Het afgelopen raceweekend in Austin kende genoeg hoogtepunten, maar het meest spraakmakende moment was misschien wel de chaotische start van de sprintrace. Beide McLaren-coureurs moesten het ontgelden tijdens een spectaculaire crash, waardoor raceleider en titelkandidaat Max Verstappen optimaal kon profiteren. Oud-coureur en analist Martin Brundle neemt het incident onder de loep en legt uit hoe McLaren hierdoor het hele weekend werd benadeeld.

“Max Verstappen en Red Bull waren in blakende vorm in Austin”, schreef Brundle in zijn column voor Sky Sports. “Ze domineerden beide kwalificatiesessies, met relatief comfortabele overwinningen in zowel de sprint als de hoofdrace. Sprintweekenden lijken Max’ talent en zelfvertrouwen ten goede te komen. Alle dagen tellen, en in veel opzichten heeft dat een cumulatief effect. Misschien kun je het vergelijken met een peloton in een wielerwedstrijd; als je eenmaal achteropraakt, is het ontzettend lastig om de rest nog bij te benen.”

Brundle richtte zich vervolgens op McLaren en het incident bij de start van de sprintrace. “Het leek meer op een demolition derby“, vergeleek hij de crash met een Amerikaans sloopfestijn. De Brit legde uit dat McLaren door de dubbele uitvalbeurt cruciale data miste voor de rest van het weekend. “Gegevens over bandenslijtage, balans, afstelling en brandstofverbruik zijn essentieel voor de Grand Prix. Dat speelde McLaren parten. Twee beschadigde auto’s moesten halsoverkop worden gerepareerd, er werden geen WK-punten behaald en men had geen kennis opgedaan voor de volgende dag. Daardoor stond McLaren eigenlijk het hele weekend op achterstand”, oordeelde Brundle.

‘Piastri grotendeels verantwoordelijk’

Brundle legde de schuld van de sprintchaos bij McLaren-coureur Oscar Piastri: “Hij was grotendeels verantwoordelijk. De eerste bocht is erg breed bij het inkomen, maar wordt vrij smal bij de apex. Daarbij is de uitloopruimte beperkt – dat nodigt natuurlijk uit tot contact. De achterbanden zijn in die bocht al redelijk op temperatuur, maar de voorbanden en remmen hebben alleen de restwarmte van de formatieronde. Met een volle tank is het dan lastig om voldoende af te remmen.”

“Verstappen had een perfecte start in de sprint”, vervolgde hij. “Norris zat aan de vuile kant van de baan en kwam daardoor wat minder goed weg, maar slaagde er toch in om de eerste bocht te claimen vóór Piastri, die eigenlijk beter van start ging. Om optimaal te profiteren van Norris’ krappe inhaalmanoeuvre remde Piastri laat en draaide hij scherp naar binnen om zijn titelrivaal een loef af te steken. Een schoolvoorbeeld van een normale strijd in de eerste bocht – maar niet bij de start. Dan kun je er immers vanuit gaan dat er meer auto’s in die bocht zitten, auto’s die niet meer kunnen afremmen of van richting kunnen veranderen. Piastri was volledig gefocust op zijn rivaal, maar de rest van het veld rekende hem dat genadeloos aan.”

