Hoewel Lando Norris de winst in de Grand Prix van de Verenigde Staten aan Max Verstappen moest laten, toonde de Brit zich na afloop vooral opgelucht en tevreden met plek twee. “Ik ben blij, dit was het hoogste haalbare vandaag.”

Norris verloor bij de start zijn tweede plaats aan Charles Leclerc, die op zachte banden startte. De coureur van Ferrari hield daarna lange tijd stand in gevecht met zijn rivaal van McLaren. Ook na de pitstop leek Leclerc Norris tot het einde van de race achter zich te kunnen houden. De Brit sloeg echter in de slotfase alsnog toe.

“Het was een mooi gevecht”, keek Norris terug. “Ik dacht alleen wel dat het makkelijker zou zijn om de tweede plek te heroveren. Soms moet je even gas terugnemen en daarna weer een nieuwe poging doen. Gelukkig werkte dat in de slotfase.”

De Brit sprak dan ook van een ‘mooie dag’. Hij liep door het resultaat in op WK-leider en teamgenoot Oscar Piastri, die vijfde werd in Austin. De achterstand van Norris op de Australiër was 22 punten en is nu nog 14. Wel zag de Engelsman op zijn beurt het verschil met achtervolger Verstappen slinken van 33 naar 26 punten.

Lees hier alles over de GP Verenigde Staten

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.