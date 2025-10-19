Max Verstappen kent een perfect Grand Prix-weekend in de Verenigde Staten: na de sprintoverwinning op zaterdag wint hij in Austin op zondag ook de reguliere race. Het is de vijfde GP-zege van het seizoen voor de Nederlander. In de titelstrijd loopt hij door de winst verder in op Lando Norris (tweede) en Oscar Piastri (vijfde).

RONDE 1/56: In tegenstelling tot de sprintrace gaat het in bocht 1 nu allemaal goed. Verstappen kent een puike start, Charles Leclerc op de zachte band ook. De Ferrari-coureur verschalkt Norris en pakt de tweede plek. Verstappen slaat meteen een gaatje, ver achter hem ligt WK-leider Piastri na de eerste ronde op de vijfde plaats.

RONDE 7/56: Achter de comfortabel leidende Verstappen vechten Leclerc en Norris om plek 2. Die strijd moeten ze na zeven ronden even staken door een virtual safety car. De wedstrijdleiding besluit daartoe nadat Carlos Sainz en Kimi Antonelli elkaar raken en de Spanjaard in de Williams zijn auto langs de baan moet parkeren. De Italiaan kan door, hij sluit achteraan aan. In ronde 9 is de VSC te einde, gas erop!

RONDE 15/56: Terwijl de eerste reguliere pitstop op naam komt van Gabriel Bortoleto, doet Norris een poging om Leclerc voorbij te gaan. Het getouwtrek om P2 duurt een paar bochten en Leclerc verdedigt met succes zijn plek. Norris is de snellere van de twee, op de mediumbanden, en blijft aandringen. Achter het duo rijdt Hamilton op P4, komt Piastri (vijfde) niet in de buurt en wordt de top-10 gecompleteerd door Russell, Tsunoda, Bearman, Hülkenberg en Alonso.

RONDE 21/56: De aanhouder wint: Norris slaagt er eindelijk in om Leclerc te passeren. Toch moet de Brit oppassen: hij heeft drie keer de track limits overschreden en krijgt bij de volgende overschrijding een tijdstraf van vijf seconden. Leclerc gaat, na een klein duel met teamgenoot Hamilton, naar binnen voor zijn eerste pitstop.

RONDE 28/56: De Grand Prix van de Verenigde Staten is halverwege. Wat opvalt, is dat de banden het goed doen bij menigeen. En dus kan er over alternatieve strategieën worden nagedacht. Ook Verstappen en engineer Gianpiero Lambiase spreken daarover op de boordradio. Ondertussen komt Norris bepaald niet dichterbij aan de Nederlander, die heeft alles onder controle.

RONDE 35/56: De coureurs vooraan hebben hun pitstops gemaakt en allemaal zijn ze van medium naar zacht gegaan. WK-leider Piastri is de eerste, de rest volgt ook. Norris’ pitstop gaat niet goed: hij verliest ruim een seconde ten opzichte van de anderen. Bij Verstappen is er geen vuiltje aan de lucht, bij Russell evenmin. In de subtop gaat ondertussen Bearman in de rondte terwijl hij met Tsunoda vecht. De top-10 aan het einde van deze ronde: Verstappen, Leclerc, Norris, Hamilton, Piastri, Russell, Tsunoda, Hülkenberg, Bearman en Albon.

RONDE 45/56: Al enkele ronden heeft Norris het lastig op zijn zachte banden. Hebben ze bij McLaren dan de verkeerde keuze gemaakt? Verstappen rijdt aan kop nog altijd comfortabel rond, terwijl ook hij op het zachte rubber staat. Norris vraagt echter veel van de banden in de jacht op Leclerc, dat kan hem de das om doen. Verstappen kan rustig managen, een zege komt steeds dichterbij. Verderop in het veld vallen Tsunoda en Hülkenberg op: zij rijden een puike race op P7 en P8. Alonso, Lawson, Stroll en Antonelli vechten om het laatste punt.

RONDE 51/56: Norris is dan toch aangeklampt bij Leclerc, weer knokken ze om plek twee. Nadat een eerste poging van de Brit mislukt, slaagt hij er later toch in om de Monegask te verschalken.

RONDE 56/56: Einde race! Verstappen finisht als eerste, voor Norris en Leclerc. WK-leider Piastri eindigt na een kleurloze race als vijfde, daarmee ziet hij zowel Norris als Verstappen naderen. Voor de Nederlander is het een perfect weekend: winst op zaterdag en zondag heeft hem wéér dichterbij de McLaren-coureurs gebracht. Het verschil met Piastri is nog maar 40 punten en met Norris 26 punten.

