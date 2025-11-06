Carlos Sainz is ziek en zal vandaag – de dag van de mediaverplichtingen – niet aanwezig zijn op het Autódromo José Carlos Pace. Het is onbekend wat de Williams-coureur precies onder de leden heeft, want in de verklaring geeft zijn team weinig informatie prijs.

In een korte verklaring heeft Williams de absentie van Carlos Sainz aangekondigd. “Helaas voelt Carlos zich niet lekker en kan hij vandaag daarom niet aanwezig zijn op het circuit, dus alle mediaverplichtingen zijn bij deze afgelast”, luidt het bericht. Er is niets gezegd over zijn inzetbaarheid tijdens de race-sessies.

Valtteri Bottas

Naast de hoofdrace staat in Brazilië alweer de voorlaatste sprintrace van het seizoen op het programma. Voor Sainz is het daarom extra belangrijk om vrijdag de eerste vrije training mee te doen, aangezien dit niet alleen zijn enige kans is om kilometers op het circuit te maken, maar ook het enige moment om aan de afstelling van de auto te werken.

Mocht de Spanjaard niet in actie kunnen komen, is het nog onduidelijk wie Williams als vervanger zal oproepen. Het Britse team uit Grove heeft momenteel geen eigen reservecoureur. Volgend seizoen zal dat Luke Browning zijn, maar hij beschikt nog niet over de benodigde superlicentie. Williams zal dus verder moeten kijken, waardoor de kans groot is dat Valtteri Bottas, de derde rijder van Mercedes, voortijdig zijn rentree maakt.

