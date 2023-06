Nico Hülkenberg was zaterdagavond de gelukkigste man op aarde na zijn tweede plek in de natte kwalificatie van de Canadese GP. Hij kon er echter niet heel lang van genieten. Uren later volgde de anticlimax: omdat de Duitser na de rode vlag in de slotfase van de laatste sessie te hard had doorgereden, ontving hij een gridstraf van drie plaatsen.

Door de sanctie vertrekt de coureur uit Emmlichheim de race vanaf P5. Fernando Alonso is zo doorgeschoven van P3 naar P2, de tweede startrij wordt gevormd door Mercedes met Lewis Hamilton (derde) en George Russell (vierde). “Het was een wilde kwalificatie”, verklapte Hülkenberg na de kwalificatie. “Wisselende weersomstandigheden zijn natuurlijk verraderlijk, helemaal hier waar de muur dichtbij staat en de snelheden hoog zijn. We gingen van nat naar droog en toen weer naar nat. Je moet je dus de hele tijd hierop aanpassen. Maar het was leuk. Het komt natuurlijk een beetje onverwacht, maar uiteraard ben ik blij en trots op het team!”

Hülkenberg was niet de enige coureur die naderhand een straf kreeg opgelegd. Ook Carlos Sainz, Lance Stroll en Yuki Tsunoda werden drie plaatsen teruggezet, niet voor te hard rijden maar het hinderen van een collega. Een meevallertje voor Nyck de Vries. De Fries schuift door de straf van Tsunoda een plekje op en begint de race vanaf P17, nu vóór zijn Japanse teamgenoot.