Grosjean mijmert over toekomst, sluit pensioen niet uit

Romain Grosjean wil nog niet met pensioen. Maar, zo denkt hij hardop, het valt ook niet uit te sluiten dat hij daar halverwege het seizoen of op driekwart van het jaar anders over denkt. ‘Misschien voel ik dan de passie niet meer.’

Dat vertelt Grosjean in gesprek met de media op het Circuit de Barcelona-Catalunya, waaronder FORMULE 1. Gevraagd door een journalist of het hem zorgen baart dat hij tegen de tijd dat zijn Formule 1-carrière er in de toekomst op zit misschien wel geen races heeft gewonnen, zegt de inmiddels 33-jarige Grosjean van niet, alvorens uit te weiden over of de Formule 1 wel een sport is.

Al mijmerend, komt Grosjean ook op zijn eigen perspectief in de Formule 1 uit. “Uiteindelijk hangt het allemaal af van wat voor materiaal je tot je beschikking hebt”, beseft hij. Als coureur van het kleine Haas heeft Grosjean realistisch gezien zodoende geen kans om te winnen. “Ik doe echter mijn best om nieuwe mogelijkheden te creëren voor de toekomst.”

En hij ziet daarbij ook mogelijkheden. “Er zijn aardig wat coureurs van wie het contract eind dit jaar afloopt en er kunnen ook coureurs met pensioen gaan. Dat is een beslissing die, voor mij in elk geval, denk ik al vrij vroeg in het seizoen gemaakt zal worden”, zo rekent Grosjean zichzelf tegelijkertijd ogenschijnlijk ook tot de coureurs voor wie met pensioen gaan een optie is.

“Als ik halverwege het jaar of na driekwart van het seizoen de passie niet meer voel, geen zin meer heb om de wereld af te reizen en ver weg van mijn gezin te zijn, zie ik mezelf wel met pensioen gaan en iets anders doen”, sluit Grosjean dat niet uit. Tegelijkertijd, benadrukt hij: “Dat kan andere coureurs ook overkomen.” Dus: “Er kunnen zich kansen voordoen. Je weet het nooit.”

Is Formule 1 een sport?

Dan die vraag nog die Grosjean zelf tussendoor stelt: is Formule 1 een sport? “We noemen het een sport, maar is dat het wel? Ik weet het zo net nog niet…”, denkt Grosjean hardop. “Het is een show. Een sport hoort namelijk fair te zijn; de Formule 1 is dat niet.”

“Natuurlijk is het fysiek zwaar een Formule 1-auto te besturen, zeker als je op een testdag 150 ronden rijdt”, haalt Grosjean aan. Maar, een sport? Hij maakt de vergelijking met tennis: “Als je Roger Federer vraagt Roland Garros met een pingpongbatje te spelen, heeft ie ook geen kans. En zou je tennis nog een sport noemen als het veld aan één kant groter is dan de andere kant? Dat laat ik graag aan jullie.”