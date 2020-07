Grosjean start vanuit pitstraat na breken parc fermé-regels

Romain Grosjean zal de Grand Prix van Steiermark vanuit de pitstraat starten. Haas had tijdens de kwalificatie gesleuteld aan de auto en daarmee de parc fermé-regels gebroken, maar Grosjean mag alsnog van start gaan in de race.

Grosjean zette geen rondetijd neer in de kwalificatie en dus moest hij al vanaf de laatste plaats starten, maar de Fransman reed wél een ronde in de kwalificatie en dus was de auto onderhevig aan de parc fermé-regels. Die stellen dat er niet meer gesleuteld mag worden aan de auto vanaf het moment dat de auto de garage verlaat in de kwalificatie. Het team werkte echter wel aan de auto tijdens en na Q1 en dus werd het team onderzocht door de FIA.

De stewards benadrukken dat ze normaliter een diskwalificatie riskeerden door deze regels te breken, maar ze geven ook toe dat Grosjean zonder deze aanpassingen aan de auto niet aan de start had kunnen staan van de race. Als straf zal Grosjean dus vanuit de pitstraat moeten starten.