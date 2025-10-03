Max Verstappen maakte in het weekend tussen de Grands Prix van Azerbeidzjan en Singapore een uitstapje naar de Nürburgring Nordschleife. In een Ferrari 296, gerund door het Zwitserse Emil Frey Racing, tekende hij bij zijn GT3-debuut direct voor de overwinning. Volgend jaar hoopt de Nederlander deel te nemen aan een van zijn favoriete races: de 24 uur van de Nürburgring. Bij Emil Frey kunnen ze niet wachten.

Verstappen pakte zaterdag de leiding bij de start en bouwde daarna een aanzienlijke voorsprong op. Teamgenoot Chris Lulham stapte halverwege in de Ferrari 296 GT3 en stelde de overwinning veilig. Deze zege van Verstappen buiten de Formule 1 zette niet alleen de NLS en de GT3 in het zonnetje, maar ook Emil Frey Racing. De Zwitserse renstal verheugt zich nu al op de volgende deelname van Max.

“Het is ongelooflijk wat er de afgelopen dagen is gebeurd”, reageerde teambaas Lorenz Frey-Hilti tegenover het Zwitserse BLICK. “We hebben nog nooit zoveel reacties gehad na een race. We worden zelfs overspoeld met sollicitaties.” Frey-Hilti benadrukte hoe betrokken Verstappen was gedurende het GT3-weekend. “Na de race bleef hij nog een paar uur hangen om de overwinning met ons te vieren”, aldus de teambaas. “Aan de vooravond van de race wilde hij het hele team al trakteren op een diner.”

Nuchtere coureur

Wat de teambaas het meest opviel, was de manier waarop Verstappen zich opstelde binnen het team. “Hij was een van de eersten die aanwezig was op het circuit”, onthulde hij. “Hij kan goed met iedereen opschieten en waardeert het dat we hem dezelfde behandeling geven als alle andere coureurs. Dat is zeker fascinerend om te zien.” Wat Verstappen onderscheidt van andere coureurs, is zijn absolute snelheid. “We gingen ervan uit dat hij goed zou zijn, maar dat hij de auto direct op de limiet krijgt in wisselende omstandigheden is natuurlijk uitzonderlijk. Daarbij behoudt hij altijd het overzicht, zowel in zijn strategie als in zijn inhaalacties.”

LEES OOK: Organisatie NLS profiteert van kijkcijferkanon Verstappen: ’42 miljoen streams’

Het is een publiek geheim dat Verstappen de NLS-races gebruikt als voorbereiding op de 24-uursrace op ‘De Ring’. Volgens Frey-Hilti ligt er echter nog niets vast over zijn deelname. “We hebben het daar nog niet over gehad”, zei hij. “Het hangt natuurlijk af van de Formule 1-situatie. Wij zijn er in ieder geval klaar voor als hij het wil doen. En als hij meedoet, is hij natuurlijk meteen kandidaat voor de eindoverwinning”, verzekerde de teambaas.

Lees hier alles over de GP Singapore

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.