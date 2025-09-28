Max Verstappen won zaterdag zijn eerste GT3-race, tijdens de negende ronde van het Duitse NLS-kampioenschap. Nadat hij twee weken geleden de vereiste licenties had gehaald, schreef de viervoudig Formule 1-wereldkampioen tijdens zijn vuurdoop op ‘de Ring’ direct een dominante zege bij. De organisatie van de NLS zal Verstappen bijzonder dankbaar zijn; zijn deelname leverde immers miljoenen extra streams op.

De kijkcijfers van Verstappens GT3-optreden zijn nog niet bekend, maar volgens De Telegraaf werd zijn eerste beproeving op de Nordschleife – na de Italiaanse GP – liefst 42 miljoen keer bekeken. Toen kwam de Red Bull-coureur uit in een teruggeschroefde Porsche Cayman GT4, omdat hij nog niet over de juiste papieren beschikte om in de GT3-klasse te mogen deelnemen. Toch was er al sprake van Verstappen-gekte: de organisatie op de Nordschleife maakte extra tribunes beschikbaar en waarschuwde voor de enorme toestroom van fans.

Ook los van het livestreamsucces zal de NLS Verstappen bijzonder dankbaar zijn. Hij zette het kampioenschap de afgelopen twee weken wereldwijd op de kaart. Bovendien stelt de Nederlander, toch een viervoudig wereldkampioen in de Formule 1, zich bijzonder respectvol op. Begin september doorliep hij het volledige rookie-traject op de Nordschleife, inclusief een testrondje met een instructeur. Afgelopen zaterdag was hij opnieuw zijn nuchtere zelf en stond hij de aanwezige media – waar nodig zelfs in het Duits – geduldig te woord.

