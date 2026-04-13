Jules Gounon, die in mei met Max Verstappen deelneemt aan de 24 uur van de Nürburgring, racete dit weekend op Paul Ricard. Samen met Daniel Juncadella, zijn vaste teamgenoot bij Verstappen Racing, nam hij deel aan de GT World Challenge Europe. Voor Gounon werd het een loodzware beproeving: op de racedag kreeg hij te maken met een ernstige voedselvergiftiging, waardoor hij meerdere keren naar het medisch centrum moest worden gebracht.

Ter voorbereiding op de aanstaande etmaalrace op de Nürburgring raceten Gounon, Juncadella en Chris Lulham – eveneens coureur bij Verstappen Racing – afgelopen weekend op Paul Ricard. Om die reden nam Max Verstappen niet deel aan NLS3, die tevens op zaterdag werd verreden. In het bijzijn van de Nederlander, die zijn team vanuit de pitstraat ondersteunde, eindigde het drietal op de negende plaats.

Voor Gounon verliep het weekend allesbehalve vlekkeloos: de 31-jarige Fransman kampte met een ernstige voedselvergiftiging. Hij stapte nog wel in de Mercedes-AMG, maar na zijn laatste ronden viel hij flauw en werd hij direct naar het medisch centrum overgebracht. “Gisteravond kreeg ik een voedselvergiftiging, verloor ik veel vocht en heb ik nauwelijks geslapen”, schreef hij later op sociale media. “Hartelijk dank aan Dani (Juncadella, red.), die er op zulke momenten altijd voor me is; hij heeft me om 7.00 uur ’s ochtends naar het hospitaal gebracht. Daarnaast wil ik alle artsen en paramedici bedanken die ervoor hebben gezorgd dat ik fit genoeg was om te racen.”

Zwaarste ooit

“Ik heb zoveel mogelijk uitgerust voor de race en wist dat het niet makkelijk zou worden, maar ik heb toch alles gegeven tijdens de dubbele stint. Het was waarschijnlijk de zwaarste ooit”, gaf hij toe. “Ik heb nog nooit zoveel moeite gehad in een raceauto en heb mezelf tot een punt gedreven waarvan ik niet dacht dat ik het aankon. Na de stint ben ik flauwgevallen en moest ik nog een paar uur in het medisch centrum doorbrengen.”

“Dank aan het medische team voor de goede zorg, en aan de crew van 2 Seas Motorsport, die me hebben ondersteund”, besloot Gounon. “Dit was weliswaar niet het resultaat waar we op hoopten, maar wel een dag die me eraan herinnert wat veerkracht écht betekent.” Overigens zorgde de Fransman wel voor het nodige spektakel op Paul Ricard. Tijdens een gewaagde inhaalactie, waarbij de auto’s vier breed over de baan raasden, kwam hij zelfs even met vier wielen van de grond; goed voor één positie winst.

Verstappen, Juncadella en Gounon in de pitstraat op Paul Ricard (Instagram)

