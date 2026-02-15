Haas lijkt met hernieuwd vertrouwen aan het nieuwe F1-tijdperk te beginnen. Na een wisselvallig 2025, waarin het Amerikaanse team als achtste eindigde bij de constructeurs en flink achterbleef op middenveldteams als Williams en Racing Bulls, oogden de wintertests een stuk hoopvoller. Volgens Esteban Ocon heeft het team in drie dagen in Bahrein zelfs meer geleerd dan in het hele afgelopen seizoen. Gaat Haas verrassen in 2026?

De afgelopen testweek in Bahrein vormde de eerste openbare krachtmeting onder de nieuwe reglementen. Tijdens de eerdere shakedown in Barcelona kwam Haas echter al sterk voor de dag. De VF-26 toonde zich opvallend betrouwbaar in vergelijking met de concurrentie. Ook op het Bahrain International Circuit maakte het team veel kilometers, terwijl ook de snelheid niet tegenviel. Na afloop was Esteban Ocon dan ook positief gestemd. “Het voelt goed”, reageerde hij tegenover de media op het circuit. “We zijn waarschijnlijk het tweede team met de meeste ronden tijdens de hele testfase. We zijn erg sterk op het gebied van betrouwbaarheid.”

Grote dataset

Volgens de Fransman draait het echter niet alleen om ronden, maar vooral om de grote hoeveelheid data die het team heeft verzameld. “We hebben veel informatie en data verzameld en vooruitgang geboekt op het gebied van prestaties en inzicht”, vatte hij samen. Daarmee lijkt Haas een stevige basis te hebben gelegd voor een competitief seizoen. Ocon prees vooral de voorbereiding richting de wintertest. “Ik denk dat we een van de eersten waren die de auto op het circuit kregen”, vervolgde hij trots. “Sommige teams waren er niet klaar voor, maar wij wel. En dat terwijl we vorig jaar nog vrij laat in het seizoen upgrades hebben doorgevoerd. Dat maakt het des te indrukwekkender dat we nu al zoveel kilometers kunnen maken.”

Toch beseft de 27-jarige coureur dat er nog werk aan de winkel is, met name op het gebied van energiebeheer onder de nieuwe regels. “Wat dat betreft staan we er goed voor”, concludeerde hij, “maar natuurlijk moeten we nog veel leren. Er zijn veel zaken op het gebied van energiemanagement die we moeten verbeteren, en dat ontdekken we gaandeweg. Maar over het algemeen denk ik dat we in drie dagen evenveel hebben geleerd als in het hele afgelopen jaar.”

