Liam Lawson kon wel lachen om de bewering van Mercedes-teambaas Toto Wolff dat de nieuwe Red Bull-krachtbron een seconde per ronde tijdswinst oplevert voor de beide Red Bull-teams. Hoewel de Nieuw-Zeelander tevreden is over eerste motor van Red Bull Powertrains, denkt hij niet dat deze daadwerkelijk zo sterk is als Wolff beweert.

Red Bull en Racing Bulls hebben de eerste testkilometers met de Red Bull Powertrains-krachtbron in Bahrein erop zitten. Het is de eerste keer in de geschiedenis van de Oostenrijkers dat ze met een eigen gebouwde motor op de grid staan. De concurrentie hield daarom de resultaten van de twee teams op het Bahrain International Circuit nauwlettend in de gaten. Vooral Mercedes-teambaas Toto Wolff was onder de indruk en stelde zelfs dat de RB22 één seconde per ronde sneller is dan de rest van de grid.

LEES OOK: Wolff stomverbaasd door snelle Verstappen in Bahrein: ‘Red Bull is de maatstaf’

‘Zijn geen seconde sneller dan de rest’

Liam Lawson – coureur bij Red Bulls zusterteam Racing Bulls – kon wel om de uitspraken van de Mercedes-teambaas lachen. “Eén seconde per ronde sneller dan de rest? Wie zei dat?” vroeg hij aan de media in Bahrein. De Nieuw-Zeelander kreeg vervolgens te horen dat de uitspraken van Wolff waren. “Oh mijn god. We zullen het natuurlijk wel zien. Op dit moment werken de krachtbronnen eerlijk gezegd heel erg goed. Dat is positief. Maar wat betreft prestatiecijfers is het moeilijk te zeggen, omdat we geen idee hebben wat de anderen doen. Dus ja, ik denk dat we qua prestaties zeker sterk zijn. Ik zou niet zeggen dat we een seconde sneller zijn dan de rest. Maar dat zullen we snel genoeg te weten komen. Tot nu toe gaat alles goed.”

Toch is ook de Nieuw-Zeelander niet helemaal tevreden over de gloednieuwe bolides. “Ja, het is best moeilijk om te rijden,” antwoordde Lawson op de vraag of de auto’s wat ‘nerveus’ aanvoelen. “Vooral hier hebben we veel bandenslijtage, dus we glijden dit jaar veel meer, en dat maakt het best lastig om te rijden. Op dit moment zou ik zeggen dat er nog veel te leren valt om het rijden met deze auto te optimaliseren tussen de korte runs en kwalificaties met het batterijbeheer en ook de lange runs. Het is een leercurve.”

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.