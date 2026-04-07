Het team van Haas heeft na de GP van Japan een opvallend uitstapje gemaakt buiten de paddock. Teamleden reisden af naar de Sky Blue Lodge, het trainingscomplex van de Engelse profclub Coventry City. Op de grasmat wisselden beide teams kennis en ervaring uit op het gebied van topsport. Haas-teambaas Ayao Komatsu, die in Coventry studeerde om ingenieur te worden, is een fervent supporter van de club en een vriend van vleugelspeler Tatsuhiro Sakamoto.

Tijdens het bezoek kregen de Haas-medewerkers een kijkje in de dagelijkse routine van de spelers, inclusief een gezamenlijke trainingssessie en een speciale mobiliteitsoefening onder leiding van het F1-team. Tegelijkertijd konden zij vanaf de zijlijn de training van Coventry City volgen, terwijl de club zich voorbereidt op de slotfase van de strijd om promotie naar de Premier League. De ploeg voert op dit moment het EFL Championship aan, de tweede divisie van Engeland.

Underdogs

Volgens teambaas Ayao Komatsu was de uitwisseling bijzonder waardevol voor beide partijen. “De afgelopen jaren heb ik geleerd hoe belangrijk het is om met mensen uit verschillende omgevingen en met uiteenlopende achtergronden te praten, want je ontdekt altijd wel iets nieuws”, liet hij weten in een officieel persbericht. “Haas en Coventry City hebben veel overeenkomsten, zowel qua omvang van onze organisaties als qua uitdagingen.” Beide teams worden beschouwd als underdogs binnen hun respectievelijke topsporten.

“Hoewel de mensen en omgevingen verschillen, is de focus op het maximale uit individuen halen hetzelfde, en we kunnen altijd van elkaar leren”, verzekerde Komatsu. “Ik heb een goed gesprek kunnen voeren met Doug King, de eigenaar van Coventry City. Sinds hij de club heeft overgenomen, sluit de cultuur die hij opbouwt perfect aan bij wat wij bij Haas proberen te bereiken. Er is nog veel waar we samen aan kunnen werken, wat beide organisaties ten goede kan komen.” Tegenover Sky Sports bevestigde Komatsu bovendien dat hij vriend en supporter is van vleugelspeler Tatsuhiro Sakamoto. “Zijn prestaties en zijn mentaliteit zijn ongelooflijk”, aldus de Japanner. “Ik heb ontzettend veel respect voor hem.”

