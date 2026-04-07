Haas-teambaas Ayao Komatsu sluit niet uit dat Oliver Bearman op termijn de overstap maakt naar Ferrari, en benadrukt zelfs dat het team daar tevreden mee zou moeten zijn. De jonge Brit maakt sinds zijn doorbraak een sterke indruk en wordt steeds nadrukkelijker genoemd als mogelijke toekomstige Ferrari-coureur. Bearman maakt nog altijd deel uit van de opleidingsschool van Ferrari en maakte in 2024 al zijn debuut voor de Scuderia tijdens een invalbeurt voor Carlos Sainz.

Toen Sainz tijdens de GP van Saoedi-Arabië in 2024 kampte met een blindedarmontsteking, werd Bearman – op dat moment Formule 2-coureur – opgeroepen om hem te vervangen. Als invaller eindigde hij direct in de top-10 namens de Italianen. In zijn tweede seizoen bij Haas heeft hij inmiddels al meer punten verzameld dan de meer ervaren Esteban Ocon; sterke optredens in Australië en China hebben zijn status binnen de Ferrari-gelederen alleen maar verder versterkt. Vrezen ze bij Haas voor zijn vertrek? Integendeel, volgens teambaas Ayao Komatsu is het team vooral gefocust op het ontwikkelen van Bearmans talent, en zou een promotie naar Ferrari juist een overwinning zijn voor het team.

‘Enorm veel potentie’

In de Beyond the Grid-podcast legde de Japanner uit dat hij nuchter blijft onder de groeiende speculaties rond Bearman. “Hij heeft enorm veel potentie”, gaf Komatsu toe. “Het heeft geen zin om je zorgen te maken over zijn eventuele vertrek. Ik ben er sterk van overtuigd dat je je moet richten op wat je wél kunt controleren. Ferrari investeert al jaren in hem. We hebben hem vorig jaar en dit jaar al in dienst gehad. En als we goed werk hebben geleverd met Ollie (Bearman, red.) en hij zo goed presteert dat Ferrari hem wil hebben, dan moeten we tevreden zijn dat we ons werk goed hebben gedaan. We moeten ons concentreren op ons eigen werk”, concludeerde hij.

Dat er gesprekken lopen tussen Haas en Ferrari over de toekomst van Bearman is geen geheim, maar details blijven binnenskamers. Komatsu bevestigt dat die dialoog er is, maar houdt de blik op het heden gericht. “Ja, maar dat is gewoon een gesprek tussen ons en Ferrari”, reageerde hij desgevraagd. “We zijn er allemaal op gefocust om de beste prestaties uit de auto en uit Ollie te halen. Dat kan betekenen dat we hem volgend jaar kwijtraken. Dat hopen we natuurlijk niet, maar uiteindelijk hebben we er geen controle over.”

