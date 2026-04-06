Mercedes-coureur Kimi Antonelli bracht het paasweekend door op de befaamde VR46 Motor Ranch van meervoudig MotoGP-kampioen Valentino Rossi. Het werd een Italiaans onderonsje: ook MotoGP-coureur Marco Bezzecchi was van de partij. Een gebroederlijke foto van beide coureurs gaat inmiddels het hele internet over. Zowel Antonelli als Bezzecchi leiden immers het kampioenschap in hun respectievelijke raceklassen.

Na een sterke seizoensstart, met twee overwinningen op rij in Shanghai en Suzuka, geniet Kimi Antonelli van de vijfweekse voorjaarsstop, te beginnen met een paasweekend in Tavullia, Italië. Hij bracht een bezoek aan de VR46 Motor Ranch, het persoonlijke offroadcomplex van de legendarische Valentino Rossi. De Mercedes-coureur zag hoe Rossi, Bezzecchi en leden van de VR46-opleidingsschool op crossmotoren door de modder scheurden.

Antonelli werd tijdens de voorbije GP van Japan de jongste WK-leider in de geschiedenis van de Formule 1. Het verschil met teamgenoot George Russell bedraagt op dit moment negen punten. De vraag is of hij die voorsprong de rest van het jaar kan vasthouden. Antonelli beschikt over de snelheid, maar leek vorig jaar tijdens zijn debuutseizoen te bezwijken onder de druk van de Formule 1. Met name tijdens de zomerraces raakte hij uit vorm. Richting de seizoensfinale herpakte hij zich echter en scoorde hij weer belangrijke punten voor Mercedes.

