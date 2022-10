Haas F1 laat reservecoureur Pietro Fittipaldi in Mexico en Abu Dhabi vrije trainingen rijden om zo te voldoen aan de regel die een rookie-test verplicht stelt. De Braziliaan is volgens die regels nog een rookie omdat hij twee Grands Prix heeft gereden.

Fittipaldi viel in 2020 in bij Haas nadat duidelijk was dat Romain Grosjean na zijn horrorcrash in Bahrein niet meer kon instappen bij het team. De Braziliaan nam deel aan de Grand Prix van Sakhir, een week na die race in Bahrein, en de Grand Prix van Abu Dhabi.

Sinds dit seizoen zijn alle Formule 1-teams verplicht om in minstens twee vrije trainingen een rookie in de auto te zetten. Volgens die regels is een coureur een rookie als deze hooguit twee Grands Prix heeft gereden, waardoor Pietro Fittipaldi nog net binnen die regel valt.

Fittipaldi mag in Mexico op het Autódromo Hermanos Rodríguez de eerste vrije training rijden en mag dat ook in het laatste weekend van het seizoen doen. Daarbij zullen Mick Schumacher en Kevin Magnussen beide één keer hun auto moeten afstaan.

Fittipaldi bedankt Haas voor deze ‘geweldige kans’. “Ik heb begin dit jaar in Bahrein al in de auto gereden, maar het is geweldig dat ik nog een kans krijg om in de VF-22 te stappen”, zegt Fittipaldi. “Het is een heel snelle auto. Ik kijk ernaar uit om in Mexico en Abu Dhabi aan de slag te gaan”, aldus de 26-jarige Braziliaan.