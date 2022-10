Haas F1 Team heeft bekendgemaakt dat het vanaf 2023 een titelsponsor heeft. Het team heeft een meerjarige deal met MoneyGram, waardoor het team vanaf volgend jaar officieel MoneyGram Haas F1 Team heet.

Het is voor Haas een interessante stap, aangezien het na het noodgedwongen vertrek van Russische titelsponsor Uralkali zonder een titelsponsor zat. Met MoneyGram als titelsponsor erbij krijgt het Amerikaanse Formule 1-team er weer een flinke geldboost bij.

“We zijn verheugd om een ongelooflijk merk als MoneyGram te verwelkomen als onze nieuwe titelsponsor”, zegt Haas F1-eigenaar Gene Haas. “Sinds onze entree in het Formule 1-kampioenschap in 2016 heeft het Haas F1 Team een reputatie opgebouwd van kracht, wendbaarheid en veerkracht. MoneyGram brengt een soortgelijke drive naar de wereld van financiële diensten, en we zijn klaar om samen te werken aan maximale resultaten op en naast het circuit.”

De titelsponsordeal met MoneyGram is voor meerdere jaren en gaat volgend jaar in. Het team zal vanaf volgend jaar de naam MoneyGram Haas F1 Team dragen. De komst van deze nieuwe titelsponsor zal ook zijn invloed hebben op de livery voor 2023, laat Haas weten.