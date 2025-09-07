Isack Hadjar en Pierre Gasly beginnen de Grand Prix van Italië vanmiddag vanuit de pitstraat. Dat is het gevolg van een straf van de FIA voor het wisselen van diverse onderdelen door respectievelijk Alpine en Racing Bulls in de auto’s van de beide coureurs.

Veel ‘schade’ ondervinden Hadjar en Gasly overigens niet van de straf. Beiden kenden zaterdag een teleurstellende kwalificatie. Daarom besloten hun teams om van de nood een deugd te maken door diverse onderdelen te verwisselen. Omdat ze in sommige gevallen daarmee boven het toegestane aantal kwamen, zijn de twee Franse coureurs veroordeeld tot een start vanuit de pitstraat.

Gasly eindigde in de kwalificatie op het circuit van Monza zaterdag als negentiende en voorlaatste. Dat was nog achter zijn teamgenoot Franco Colapinto. Hadjar deed het beter: hij zette een zestiende tijd neer. Maar ook dat was een deceptie, gezien zijn fraaie derde plaats een week eerder tijdens de Dutch GP in Zandvoort.

De FIA bracht het nieuws zondagochtend naar buiten in een uitgebreid document. Daarin werden alle door Alpine en Racing Bulls gewisselde onderdelen in de auto’s van Hadjar en Gasly nog eens uitgebreid besproken, met de toelichting op de straf:

