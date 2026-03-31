Pierre Gasly kreeg het tijdens de Japanse GP aan de stok met oud-teamgenoot Max Verstappen. Beiden streden in de tweede fase van de race om de zevende plaats. De Fransman trok uiteindelijk aan het langste eind; met een voorsprong van slechts drie tienden kwam hij vóór de Nederlander over de eindstreep. Na afloop sprak hij van een ‘perfect’ weekend, waarin hij het maximale uit zijn opvallend competitieve Alpine-auto had geperst.

“De top zes was buiten bereik, maar tegelijkertijd finishten we slechts zeven seconden achter Lewis (Hamilton, red.)”, reageerde een uitgelaten Gasly tegenover de media in Suzuka. “Dat is voor mij een heel positief teken. Bovendien bedroeg het verschil met Liam (Lawson, red.), die als negende finishte, liefst negentien seconden. We hoorden dus duidelijk bij de betere groep. En ja, verder was het gewoon een hele intense race.”

Het hoogtepunt was misschien wel de felle strijd met zijn oud-teamgenoot. Tijdens de voorgaande GP in Shanghai kon Gasly ook al strijden met Verstappen, waarbij hij eveneens voor de Nederlander finishte. In Japan kreeg de onderlinge strijd een vervolg. “We weten allemaal dat Max (Verstappen, red.) nooit opgeeft”, grijnsde Gasly. “Gedurende 28 ronden voerde hij de druk flink op. Bovendien waren wij het sterkst op een aantal specifieke delen van het circuit, dus dat maakte het bepaald geen makkelijke opgave om te verdedigen.”

‘Dan haal ik het beste uit mezelf’

“Over het algemeen denk ik dat we het heel goed hebben gemanaged, maar dat maakte het niet minder intens”, concludeerde Gasly. “Maar je krijgt niet elk weekend de kans om te vechten met een viervoudig wereldkampioen, dus wat dat betreft ben ik blij dat ik in die positie zat”, voegde hij eraan toe. “Ik heb er echt van genoten, ook van die extra druk. Natuurlijk staat er meer op het spel als je weet tegen wie je vecht, maar ik weet ook dat ik in zulke races het beste uit mezelf haal.”

De zevende plaats in Japan markeerde de derde puntenfinish op rij voor Gasly en de tweede keer dat hij boven Verstappen eindigde. De 30-jarige coureur bezet inmiddels de achtste plaats in het coureursklassement; een behoorlijke opmars ten opzichte van 2025, toen Alpine nog hekkensluiter was in de Formule 1. De Franse renstal lijkt zich inmiddels stevig achter de topteams te hebben genesteld, met name dankzij Gasly. “Ik ben erg tevreden”, besloot hij. “Het tempo was goed en we waren duidelijk sneller dan de rest van het middenveld.”

