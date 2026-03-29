Een opvallend moment tijdens de GP Japan: Max Verstappen die zwaaide naar Pierre Gasly op het moment dat de Fransman aan zijn oud-teamgenoot voorbijkwam. De Nederlander beleefde wederom weinig rijplezier aan de RB22 op Suzuka, en probeerde daardoor er maar het beste van te maken tijdens zijn gevecht met de Alpine-coureur: ‘Ik probeer er maar een beetje om te lachen’.

Max Verstappen was rondenlang in gevecht met oud-teamgenoot Pierre Gasly om plek zeven tijdens de GP Japan. De Nederlander trok uiteindelijk aan kortste eind, maar niet voor een opvallend moment tijdens de inhaalactie van de Fransman. De Alpine-coureur kwam met een hoog tempo aan Verstappen voorbij bij de start-finishlijn en op dat moment zwaaide de viervoudig wereldkampioen naar Gasly.

‘Tot ziens!’

Verstappen legde na de race uit waarom hij op dat moment kansloos was tegen de Alpine-coureur. “Je kunt gewoon niet inhalen. Nou ja, je kunt wel inhalen, maar dan heb je op het volgende rechte stuk geen accu meer,” zei hij. “Dus ik heb het een keer geprobeerd, gewoon om te kijken hoe het ging, en ik haalde hem in bij de laatste chicane, maar ja, dan heb je op het volgende rechte stuk geen accu meer. Dus ik dacht: ‘tot ziens’.”

Gasly gaf na de race tegenover F1TV toe behoorlijk moe te zijn na het gevecht met Verstappen. De Nederlander zelf telde ondertussen de rondes af. “Nog vijftien te gaan, nog tien te gaan, nog vijf”, blikt de coureur terug. “Ik probeer er maar een beetje om te lachen. Het heeft ook geen zin om de hele tijd gefrustreerd te zijn.”

