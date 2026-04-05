Alpine-adviseur Flavio Briatore zegt eerlijk nog geen idee te hebben over de tijdlijn van de volgende Grand Prix-zege voor zijn team. De Franse renstal zag in 2021 hoe Esteban Ocon voor het eerst naar de overwinning reed, maar weet nog niet wanneer de volgende Alpine-coureur weer op de bovenste trede van het podium staat. Volgens Briatore kan het zelfs nog wel even duren: ‘We werken gewoon hard en kijken wel wat er gebeurt’.

Het momentum lijkt aan de zijde van Alpine. Pierre Gasly behaalde in drie Grands Prix tijd al drie keer een puntenfinish, terwijl ook Franco Colapinto in China in de top-tien eindigde. Alpine staat zo momenteel op gelijke hoogte met Red Bull in het constructeurskampioenschap, een groot contrast met de laatste plaats van vorig jaar. Toch durft Flavio Briatore nog geen deadline te plakken aan de langverwachte volgende Grand Prix-zege voor zijn team.

“Dat is een moeilijke vraag”, antwoordt de adviseur eerlijk wanneer hem in Suzuka wordt gevraagd naar een tijdlijn. “Ik weet dat niet. We proberen elk jaar beter te worden. Momenteel hebben we alles in huis om competitief te worden. We zijn ook erg blij met de krachtbron (Alpine is klantenteam van Mercedes, red.) en de rest van het team. We hebben veel veranderingen doorgevoerd, maar we moeten de thuisbasis nog verder opbouwen.”

‘Kost een paar jaar’

Volgens Briatore kan het nog wel een paar jaar duren voordat Alpine echt meedoet met de topteams. “Het kost een paar jaar, net als bij iedereen,” legt hij uit. “We willen winnen, en we zullen wel zien. We werken gewoon hard en kijken wel wat er gebeurt. Maar we zijn zeer toegewijd, Renault is toegewijd en het team is toegewijd. Dus we zullen wel zien. We doen ons best, net als iedereen.”

