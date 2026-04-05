Pierre Gasly legt de lat hoog voor Alpine in het nieuwe F1-seizoen. De Fransman wil dat zijn team na de zomerstop structureel kan meestrijden met de topteams. Na drie puntenfinishes op rij zoekt Gasly nadrukkelijk de aansluiting bij de voorhoede. Op dit moment is Alpine hooguit best of the rest en kijkt het tegen een aanzienlijke achterstand aan op bijvoorbeeld McLaren en Ferrari, maar de 30-jarige coureur ziet voldoende kansen voor een inhaalslag.

Na afloop van het raceweekend in Japan deelde Gasly zijn visie voor de rest van het seizoen. De nieuwe reglementen en de krachtige Mercedes-motor hebben Alpine vooruit geholpen, maar vooralsnog bevindt het team zich nog altijd in het middenveld. Wanneer kan de Franse renstal het gat naar de top dichten? “Ik denk niet dat dat binnen een maand gaat gebeuren”, reageerde Gasly tegenover de pers in Japan. “Maar ik zou graag zien dat we na de zomerstop een grotere rol spelen in de groep met McLaren en Ferrari.”

Gat dichten naar de top

De Fransman verwees naar de race in Suzuka, waar de achterstand nog duidelijk zichtbaar was: “In Japan was het verschil nog te groot om ons echt in die strijd te kunnen mengen”, aldus Gasly. “We verliezen zo’n zeven seconden over 28 ronden. Dat betekent dat we ongeveer een kwart seconde per ronde moeten goedmaken; dat moet ons streven zijn.” Suzuka legde in ieder geval een aantal zwakke punten bloot, zo legde Gasly uit. “De auto was gedurende de race lastig te besturen. In de kwalificatie voelde ik me iets comfortabeler. Vooral op hoge snelheid hadden we het moeilijk, en we weten dat dat momenteel een beperking voor ons is.”

Toch overheerst het optimisme binnen Alpine. “We weten wat we moeten verbeteren, en dat is positief. Over de motor hoeven we ons geen zorgen te maken – we hebben immers het beste wat er is – dus moeten we ons focussen op het chassis. Ik denk dat we een goed pakket hebben, maar we moeten het verder verfijnen.” Gasly ziet bovendien het vertrouwen binnen het team groeien. “Ik ben vooral blij dat de auto op verschillende soorten circuits competitief lijkt te zijn. Dat geeft ons zelfvertrouwen een flinke boost. Ik ben nog niet in de fabriek geweest, maar ik hoop dat iedereen daar gemotiveerd raakt als ze zien dat we voor deze posities strijden. Het is een wereld van verschil met vorig jaar, en hopelijk helpt dat ons om de komende maanden nog een stap te zetten.”

