Hoewel Isack Hadjar het in Canada nog tot Q3 schopte, kwamen punten nooit echt in zicht. Het raceweekend in Oostenrijk gaat de Racing Bulls-coureur echter hoopvol tegemoet. Op traditionele circuits als de Red Bull Ring verwacht de Fransman ook over de volledige raceafstand competitief te zijn.

Isack Hadjar kwalificeerde zich als negende voor de Grand Prix van Canada. De Racing Bulls-coureur is inmiddels een vaste klant in Q3 en staat met 21 punten keurig tiende in het rijderskampioenschap. Toch wist hij in Montréal zijn puntenaantal niet uit te breiden. Hadjar werd op een ronde gezet en finishte uiteindelijk als zestiende. “Op de een of andere manier wisten we Q3 te halen, maar de race was simpelweg te lang voor ons”, blikt hij terug tijdens de persconferentie in Oostenrijk. “Over 70 ronden is het veel moeilijker om constant op de limiet te rijden. We hadden het zwaar ten opzichte van de andere teams op het gebied van bandenslijtage, zeker op de mediums.”

Traditionele circuits

Verder is Hadjar enorm te spreken over de VCARB02 en ziet hij Canada als een uitzondering op de regel. “Het is de meest consistente auto als het gaat om prestaties. Ik heb nooit vervelende verrassingen gehad”, zegt hij. “Je moet je auto echt afstemmen op Montreal, dat is een specifiek circuit. Ik denk dat ik op een traditioneler circuit, zoals Barcelona, competitiever zou kunnen zijn.”

Met ‘traditionele circuits’ doelt Hadjar vooral op de Europese kalender. De Fransman verwacht dan ook dat de Red Bull Ring beter past bij de eigenschappen van de VCARB02 dan het Circuit Gilles Villeneuve. “De laatste tijd ben ik competitief geweest. Het is een circuit dat ik erg leuk vind en ik geniet er echt van. Als de auto Q3 haalt, ga ik er alles aan doen om het middenveld te verslaan”, zegt hij vastberaden, al is hij nog niet zo zeker van zijn zaak. “Elke keer dat je met een Formule 1-auto op een circuit rijdt waar je eerder met Formule 2 of Formule 3 hebt gereden, voelt het als een compleet andere baan.”

Lees hier alles over de GP Oostenrijk

De nieuwe classic special van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.