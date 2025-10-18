Isack Hadjar kende een pijnlijk begin van zijnkwalificatie in Austin. De jonge Fransman crashte in zijn allereerste ronde van Q1, bij het ingaan van bocht 6. Het ging om een harde klapper bij hoge snelheid, waarmee zijn kwalificatie direct ten einde kwam.

Hadjar verloor de controle over zijn VCARB02 in de snelle bochtencombinatie van sector 1. De bolide schoot van de baan en belandde hard in de bandenstapel. Hoewel Hadjar ongedeerd uitstapte, was de schade aan de auto aanzienlijk. De rode vlag werd gezwaaid en de sessie lag tijdelijk stil. Voor de Racing Bulls-coureur betekende het een abrupt en teleurstellend einde aan zijn kwalificatie-optreden in Austin.

Bekijk de beelden van de crash hier:

