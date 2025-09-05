Isack Hadjar beleefde een onvergetelijk weekend tijdens de Dutch GP in Zandvoort. De Racing Bulls-coureur stond afgelopen zondag voor het eerst in zijn Formule 1-loopbaan op het podium. Na afloop van de podiumceremonie was Hadjar iets te enthousiast, waardoor zijn trofee brak. Vrijdag kreeg de Fransman in Monza echter een nieuw exemplaar overhandigd.

Na afloop van de race in Zandvoort poseerde Hadjar met zijn team voor de gebruikelijke groepsfoto. Daarbij zette hij zijn trofee even op de grond. Toen hij de trofee weer oppakte, brak deze in twee stukken. Hadjar kon er gelukkig om lachen. De Frans Algerijnse-coureur reageerde na afloop nuchter op het incident: “Ik had echt niet door dat hij zo fragiel was.”

In Monza ontving hij tot zijn vreugde een nieuw exemplaar. “Ik heb eigenlijk geen idee waar mijn gebroken trofee is”, zei Hadjar met een glimlach. “Die wil ik eigenlijk wel terug.”

Bekijk hieronder de beelden:



