Isack Hadjar zette zondag tijdens de Grand Prix van Italië een indrukwekkende inhaalrace neer. Ondanks het feit dat de Racing Bulls-coureur vanwege een motorwissel vanuit de pitstraat moest starten, wist de Fransman met zijn tiende plaats uiteindelijk toch het laatste WK-punt te bemachtigen in Monza.

“Ik ben heel blij, dit is het beste resultaat wat ik had kunnen neerzetten,” vertelde Hadjar tegen F1TV. “Ik wist eigenlijk al dat we snel zouden zijn, omdat ik zag hoeveel potentie er in de auto zat.”

Hoewel de Racing Bull-coureur vorige week na de Dutch GP in Zandvoort nog op het podium stond, zijn eerste podium in de Formule 1, blijft Hadjar wel realistisch over de verwachtingen voor het vervolg van het seizoen.

“Een podium is niet de norm voor ons”, aldus de rookie, verwijzend naar de Dutch GP. Hadjar is al langer in beeld is om na dit seizoen promotie te maken naar Red Bull als vervanger van Yuki Tsunoda. De Japanner eindigde zondag in Monza als dertiende.

