Lewis Hamiltons eerdere rijplezier in Australië en China kwam in Japan tot een abrupt eind. De Ferrari-coureur kwam niet verder dan een zesde plaats, en beleefde zo een volgend raceweekend zonder een tripje naar het ereschavot. De zevenvoudig wereldkampioen staat echter nog voor een raadsel hoe hij ineens zonder vermogen kwam te zitten tijdens de race: ‘Ik geef vol gas, rijd waar ik moet rijden en heb om de een of andere reden gewoon te weinig vermogen’.

Twee weken na zijn eerste podiumplaats voor Ferrari eindigde Lewis Hamilton in Japan met zijn zesde plek weer ver naast het ereschavot. Terwijl teamgenoot Charles Leclerc wel met winnaar Andrea Kimi Antonelli en Charles Leclerc een trofee in ontvangst mocht nemen, kon de wereldkampioen in de slotfase ook George Russell en Lando Norris niet achter zich houden.

Hamilton baalt na de race van zijn Grand Prix-weekend op Suzuka. “Uiteindelijk was het best wel vreselijk, want ik lag op P3 en ben uiteindelijk teruggevallen. Ik moet gewoon uitzoeken waar ik alles verloren ben,” vertelt hij aan Sky Sports F1. “Er was echt een gebrek aan vermogen, vooral in de tweede stint, maar zelfs in het begin kon ik de anderen niet bijhouden, puur door een gebrek aan vermogen. Ik begrijp dit niet. Ik geef vol gas, rijd waar ik moet rijden en heb om de een of andere reden gewoon te weinig vermogen, dus ik moet uitzoeken of er iets mis is met de auto of niet. Toch hebben we wat punten gehaald.”

Pech met de safety car

Teamgenoot Charles Leclerc mocht wel mee naar het podium na de race, maar meer dan een derde plek zat er niet in voor de Monegask. “Misschien had een tweede plaats nog wel gekund, maar we hebben echt alles uit de auto gehaald”, aldus de Ferrari-coureur. “We hadden pech met de safety car, Oscar had wat meer schone lucht en misschien was hij wat beter met zijn banden. Ik moest gelijk voluit gaan, waardoor het een uitdaging werd. Ik heb niet veel spijt van vandaag, het was toch een goede race. Zijn we net zo snel als de Mercedes? Ik denk het niet. Zij hebben nog steeds een grote voorsprong. Het is aan ons om te proberen die situatie te veranderen.”

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.