Lewis Hamilton heeft zijn frustraties over de Grand Prix van Singapore achter zich gelaten. De Brit kwam na de race met forse kritiek op de keuze van zijn team voor de zachte band tijdens de start van de stratenrace. Hamilton onthult dat het inmiddels weer koek en ei is tussen Mercedes en hemzelf.

Hamilton uitte na de Grand Prix van Singapore zijn frustraties over de gekozen strategie van zijn team. Mercedes besloot om de zevenvoudig wereldkampioen de race op de zachte band te laten starten, ondanks dat zijn directe concurrentie op de mediumband stond. Hamilton moest daardoor uiteindelijk genoegen nemen met P6.

“Ik was zo boos”, zei Hamilton tijdens een evenement na de race. “Vanaf dat moment was ik al gefrustreerd en toen deed ik mijn best om de jongens voor me bij te houden. Ik wist (tijdens de pitstop, red.) dat de race voor mij voorbij was, omdat de harde band een strijd zou worden in die hitte.”

LEES OOK: Lewis Hamilton betreurt ‘verkeerde keuze’ van Mercedes: ‘Was meteen gefrustreerd’

Strijdbijl begraven

De Brit heeft ondertussen alweer de strijdbijl begraven, en liet via sociale media weten dat het weer helemaal goed is bij Mercedes. “Ik weet dat er veel gepraat is over de laatste race en onze strategie in Singapore, die gewoon niet werkte. Als dat gebeurt, is het normaal om gefrustreerd te zijn en makkelijk voor mij om die frustratie uit te spreken”, schrijft Hamilton op zijn Instragram-verhaal.

“Vergis je echter niet, het gaat goed met het team”, vervolgt de meervoudig wereldkampioen. “We zijn niet bang voor lastige gesprekken en uitdagende momenten, daarom hebben we samen zoveel bereikt. We zullen elkaar steunen tot het einde.”

NU digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland!): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!