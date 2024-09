Waar Lewis Hamilton zich aanvankelijk goed kwalificeerde voor de GP van Singapore, kwam hij uiteindelijk als zesde over de streep. De Engelsman verloor in tweeënzestig ronden drie plekken. Hij legt de schuld bij zijn team; Mercedes zou de verkeerde strategie hebben toegepast door hem op de zachte banden te laten starten. “Ik was zo boos”, reageerde Hamilton achteraf.

“Het was niet leuk,” zei Lewis Hamilton over de GP van Singapore. “In aanloop naar de race had het team al gezegd dat ze twee verschillende strategieën wilden toepassen. Ik was een beetje verbaasd; we splitsen onze strategieën normaal alleen als er iemand buiten de top tien kwalificeert. Ik heb echt zo vaak mogelijk aangegeven dat ik op mediums wilde starten, maar het team bleef zeggen dat ik op de rode band moest beginnen. Ik was zo boos. Eigenlijk was ik vanaf dat moment al gefrustreerd.

“Ik moest in de zeventiende ronde al naar binnen voor een pitstop”, vervolgde Lewis Hamilton. “Vanaf dat moment was mijn race voorbij – de harde band zou gewoon een probleem worden in de hitte. We hadden het hele weekend al moeite met de balans van de auto. De kwalificatie was geweldig, maar helaas was de race gewoon te zwaar voor ons.”

‘Verkeerde keuze’

Teambaas Toto Wolff steekt de hand in eigen boezem en geeft toe dat Mercedes een ‘verkeerde keuze’ heeft gemaakt. “We namen een beslissing op basis van eerdere races in Singapore, waar het eigenlijk een optocht is, zoals in Monaco”, legde Wolff uit. “We hoopten dat de zachte banden hem (Lewis Hamilton, red.) een voorsprong konden bieden bij de start. Dat leek ons de enige inhaalmogelijkheid. Helaas was dat de verkeerde keuze.”

“Er zat natuurlijk een logica achter, maar we hadden duidelijk iets anders moeten doen”, concludeerde de Oostenrijker. “Dat verandert niets aan het feit dat de auto te langzaam is. Het was echt een pijnlijk avondje. Vierde en zesde is gewoon niet goed, vooral niet als je vanaf P3 en P4 start.”

