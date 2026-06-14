Vanuit de paddock blikken we in deze Formule 1 Paddockpraat Update met verslaggever Bas Holtkamp terug op de GP van Catalonië. Barcelona levert een ware aardverschuiving op: Lewis Hamilton wint zijn eerste race voor Ferrari, eindelijk! Kimi Antonelli valt uit na zijn zegereeks en Max Verstappen wordt vierde. Wat betekent dat voor de komende races?

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