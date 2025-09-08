Lewis Hamilton heeft zijn eerste weekend in Monza als Ferrari-coureur afgerond. De zevenvoudig wereldkampioen was onder de indruk van alle steun die de tifosi gaven in Monza. “Het is niet te geloven om dit mee te maken – het is echt bizar”, aldus de Brit.

“Het is alles waar je op hoopt”, vertelde Hamilton na afloop van de race. “Het is niet te geloven om dit mee te maken – het is alles wat ik me ooit had kunnen voorstellen. Natuurlijk wil ik vooraan vechten voor de tifosi, maar ik denk niet dat er vandaag meer in zat. Misschien hadden we vijfde kunnen worden als we Mercedes hadden kunnen undercutten, maar we misten net het juiste moment.”

De Brit sprak met name over de steun die hij dit weekend voelde van de tifosi. “Overal is het Ferrari. Kijk naar het rechte stuk bij de pitstraat, ze staan zo ver als je maar kunt kijken. Het is een droom om voor dit team te mogen rijden, en ik blijf keihard werken om op een dag helemaal bovenaan dat podium te staan.”

Tot nu toe heeft Lewis Hamilton als Ferrari-coureur nog geen podium behaald. In de moderne Formule 1 zijn er slechts twee coureurs die in één seizoen geen podium wisten te scoren voor het Italiaanse team: Felipe Massa in 2011 en Kimi Räikkönen. Wil Hamilton voorkomen om in dit lijstje komt te staan, zal hij voor het einde van het seizoen nog minimaal één podiumplek moeten veiligstellen.

