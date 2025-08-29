Vanuit de paddock in Zandvoort bespreken we met verslaggever Gerard Bos de Super Friday op Circuit Zandvoort. De sfeer, het weer en natuurlijk de actie op de baan. Twee rode vlaggen, Hamilton die tot twee keer toe spinde en veel andere coureurs die worstelden op de listige omloop in de duinen. Ook blikken we vooruit naar morgen: de kwalificatie. Kan Max Verstappen zijn thuispubliek trakteren met pole position, of wordt dat een lastig verhaal?

Luister de gehele podcast hier op de website of via jouw favoriete podcastplatform zoals Spotify of Apple Podcasts. Vergeet je daar ook niet te abonneren en dan mis je voortaan geen enkele aflevering meer!

