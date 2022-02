Lewis Hamilton heeft op de eerste testdag voor het nieuwe seizoen duidelijk gemaakt dat het volgens hem belangrijk is dat de stewards onpartijdig zijn. Daarnaast denkt de Brit dat het één van de spannendste en meest interessante seizoenen wordt.

“Alles is echt gloednieuw aan deze auto’s. Natuurlijk heb ik de ontwerpen van onze eigen auto de afgelopen maanden gezien, maar nu zie je alles pas echt”, begon de zevenvoudig wereldkampioen tijdens een persconferentie woensdagochtend op het circuit van Barcelona. “Het is interessant om te zien en je af te vragen waarom sommige teams bepaalde concepten met het oog op de sidepod of voorvleugel.”

De Brit hoopt dat de reglementswijzigingen daadwerkelijk een verbetering zullen zijn. “Ik hoop dat deze regels echt opleveren wat ons beloofd is voor wat betreft close racing. Hopelijk zijn er minder onderlinge verschillen tussen de teams.”

Onpartijdigheid belangrijk

Eerder werd bekend dat de stewards van de FIA vanaf dit seizoen worden ondersteund door een Virtual Race Control Room. Volgens Hamilton is het vooral belangrijk dat de stewards onpartijdig blijven. “Sommige stewards reizen met bepaalde coureurs mee en zijn soms goed bevriend met die coureurs”, liet hij weten aan de verzamelde media. “Ik denk dat we mensen nodig hebben zonder vooroordelen als het aankomt om het maken van beslissingen.”

Daarnaast denkt Hamilton dat het goed is dat er meer diversiteit onder de FIA-stewards zou zijn. “Ik zou meer vrouwen willen zien. Ik denk dat het geweldig zou zijn als de FIA een mannelijke en een vrouwelijke wedstrijdleider zou hebben.”

Alle vertrouwen in Mercedes-W12

‘Mijn team maakt geen fouten’, met deze uitspraak laat Hamilton er geen twijfel over bestaan dat hij alle vertrouwen heeft in de bolide van Mercedes voor 2022. ‘Natuurlijk is dat risico er altijd wel, maar we hebben hele slimme mensen binnen het team rondlopen’.

Door de nieuwe reglementen en het nieuwe formaat Pirelli-banden zitten de coureurs lager in de auto dan ze gewend zijn. Het zicht vanuit de cockpit is dan ook een veelbesproken onderwerp. De Mercedes-coureur denkt echter dat het zicht redelijk vergelijkbaar is. “Misschien zit ik iets te laag, ik zie bijna alleen maar lucht. Misschien moet ik wel een kussentje op mijn stoel leggen”, aldus Hamilton.

