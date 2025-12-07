Lewis Hamilton is blij dat het Formule 1-seizoen erop zit. De zevenvoudig wereldkampioen kon met een achtste plaats ook in Abu Dhabi geen indruk maken, en is daarom na een tegenvallend debuutseizoen in het Ferrari-rood toe aan de winterpauze. Hamilton belooft alvast aan zijn Italiaanse renstal dat hij tijdens deze winter break moeilijk bereikbaar zal zijn: ‘Mijn telefoon gaat de prullenbak in.’

Lewis Hamilton heeft voor het eerst een Formule 1-seizoen afgesloten zonder een tripje naar het ereschavot. De Brit pakte in zijn debuutseizoen voor Ferrari tijdens geen enkele Grand Prix-race een podiumplaats. Alleen tijdens de sprintrace in China reed de zevenvoudig wereldkampioen als eerste over de finishlijn. Hamilton is daarom opgelucht dat hij nu een punt achter 2025 kan zetten.

Telefoon in de prullenbak

“Op dit moment kijk ik alleen maar uit naar de pauze. Even helemaal loskomen, met niemand praten”, vertelt de coureur eerlijk aan de aanwezige pers in Abu Dhabi. “Niemand zal me deze winter kunnen bereiken. Ik neem mijn telefoon niet mee. Ik kijk daar naar uit. Even helemaal loskomen van het circus.” Hamilton werd vervolgens gevraagd of hij dat tijdens eerdere winterpauzes ook had gedaan. “Niet echt. Ik heb meestal mijn telefoon wel bij me, maar deze keer gaat hij de prullenbak in.”

De coureur hoopt ook zijn verplichtingen buiten de Formule 1 om even helemaal te kunnen pauzeren. “Ik kan niet wachten om hier weg te gaan. Elke week fotoshoots en dat soort dingen. Dat is waar ik naar uitkijk, dat ik dat op een dag niet meer hoef te doen”, lijkt Hamilton wel alvast eventuele geruchten over een pensioen in de kiem te smoren.

