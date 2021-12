Lewis Hamilton heeft geen gridstraf gekregen voor het vermeend negeren van de dubbele gele vlag in de derde vrije training van de Grand Prix van Saoedi-Arabië. De Brit moest zich melden voor dit incident, maar ook voor het hinderen van Nikita Mazepin. Voor dat incident heeft Hamilton een reprimande gekregen, Mercedes kreeg een boete van 25.000 euro.

Het was een wat rommelige sessie voor Hamilton. De Mercedes-coureur was opnieuw snel met de tweede tijd, maar eiste ook een hoofdrol op in een van zijn afkoelrondes. Hij ging in bocht 1 van zijn gas voor Pierre Gasly, maar de Fransman verwachtte dat niet en schoot net als Hamilton wijd. Drie bochten later reed hij nog steeds langzaam, maar dat leverde gevaar op voor Nikita Mazepin. Er werden geen vlaggen gezwaaid waardoor de Rus op volle snelheid doorreed, maar het leidde bijna tot een botsing tussen de twee.

Wat niet in beeld kwam, maar waar Hamilton zich ook voor moest melden, was het moment dat Hamilton de dubbele gele vlag vermeend negeerde. Voor beide incidenten moest hij zich bij de stewards melden. Voor het negeren van de dubbele gele vlag heeft Hamilton geen straf gekregen. Dit omdat er volgens de stewards de gele vlag niet getoond werd op zijn stuurtje en omdat de dubbele gele vlag per ongeluk voor minder dan een seconde in het marshalsysteem geactiveerd werd door de wedstrijdleiding. “In tegenstelling tot andere incidenten dit jaar werd de gele vlag niet getoond aan de coureur, waardoor er geen overtreding van de regels plaatsvond”, leggen de stewards uit.

Voor het incident met Mazepin heeft Hamilton een reprimande gekregen. Het is zijn tweede reprimande dit seizoen, bij een derde volgt een gridstraf van tien plaatsen. Mercedes heeft een geldboete van 25.000 euro gekregen. “De stewards begrijpen dat dit circuit wat uitdagingen biedt wat betreft het gebruiken van de spiegels voor het bepalen of er snellere auto’s naderen”, leggen de stewards uit. “De verantwoordelijkheid om niet te hinderen ligt uiteindelijk bij de coureur, voor dit circuit is de coureur afhankelijk van de efficiëntie van de teamcommunicatie. Dat gebeurde in dit geval niet.” De stewards benadrukken direct dat dit te maken heeft met de aard van het circuit en dat dit niet als een precedent gezien moet worden voor andere circuits.