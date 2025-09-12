Lewis Hamilton is vol lof over de nieuwe coureurs van Cadillac voor volgend seizoen. Met Valtteri Bottas en Sergio Pérez gelooft hij dat het Amerikaanse team de juiste mix van ervaring en talent binnenhaalt. De ervaring vanuit Red Bull en Mercedes zal het team volgens de Brit ongetwijfeld ten goede komen.

Hamilton sprak met bewondering over zijn voormalig teamgenoot Bottas, met wie hij bij Mercedes racete tussen 2017 en 2021. Zo noemt hij Bottas ‘één van de meest eerlijke – en waarschijnlijk grappigste – Finnen’ die hij kent. De Brit geeft aan dat hij het samenwerken met Bottas nog steeds mist. “Sergio heeft veel ervaring in een topteam en dat zal Cadillac helpen om sneller stappen te zetten.” Bottas en Pérez brengen een schat aan ervaring mee – samen zijn ze goed voor 527 Grand Prix-starts en 16 overwinningen.

Hamilton gelooft dat een nieuw team als Cadillac baat heeft bij ervaren coureurs. “Voor een nieuw team om zich te ontwikkelen, heb je coureurs nodig die weten hoe het werkt”, aldus de Brit. “Ze hebben de juiste mannen gekozen. Je krijgt twee verschillende invalshoeken vanuit Red Bull en Mercedes, met kennis en ervaring die ze allebei kunnen inbrengen om het team vooruit te helpen.”

