Hamilton ligt uit de kwalificatie voor de GP van Abu Dhabi. De Brit eindigde in het eerste deel van de kwalificatie op de zestiende plaats. Het is de derde keer op rij dat de Ferrari-coureur in Q1 wordt uitgeschakeld: in Las Vegas, Qatar en nu dus in Abu Dhabi.

Hamilton crashte eerder vandaag al tijdens de derde vrije training. De Brit verloor de achterkant van zijn SF-25 in bocht 9, waarbij zijn voorvleugel en ophanging beschadigd raakten, waardoor hij zijn sessie vroegtijdig moest beëindigen. De laatste kwalificatie van Hamiltons eerste jaar bij Ferrari eindigt dus in Q1.

Lees hier alles over de GP Abu Dhabi

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.