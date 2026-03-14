Lewis Hamilton heeft zich als derde gekwalificeerd voor de race in Shanghai. De Brit eindigde drie tienden achter de jongste polesitter ooit in de Formule 1, Andrea Kimi Antonelli. “De strijd zal morgen uitdagend worden, maar ik kijk ernaar uit”, aldus Hamilton.
Na zijn derde plek in de sprintrace eerder deze ochtend in China, trok Lewis Hamilton die lijn door in de kwalificatie. “Ik kijk uit naar de race. Ik heb veel geleerd in de sprintrace en het doel is om het gat naar Mercedes te dichten”, aldus de zevenvoudig wereldkampioen.
Over de kwalificatie zei Hamilton het volgende: “Het waaide erg hard, waardoor de kwalificatie lastig was. De Mercedes-coureurs en Charles reden sterke rondetijden, dus ik ben erg blij dat ik hier alsnog sta. We zijn iets dichterbij gekomen en dat is positief. Die lijn willen we doorzetten.”
