Lewis Hamilton heeft zich als derde gekwalificeerd voor de Grand Prix van Mexico en start vanaf de tweede startrij, achter Lando Norris en teamgenoot Charles Leclerc. Voor de zevenvoudig wereldkampioen voelde de sessie als een bevestiging dat Ferrari langzaam maar zeker de juiste richting opgaat.

“Het is een eer om hier te staan met Lando en Charles,” zei Hamilton na afloop. “Deze jongens zijn het hele jaar al zo snel. Het voelt geweldig dat we hier samen voor het eerst in een kwalificatie in de top drie staan. Het team verdient dit echt. Ze zijn blijven pushen en hebben niet opgegeven. Het is niet zo dat onze auto veel beter is geworden, maar ons proces is dit weekend verbeterd.”

Volgens Hamilton was de snelheid van de Ferrari niet plotseling toegenomen, maar viel dit weekend eindelijk alles op zijn plek. “Het wordt lastig om deze twee jongens (Norris en Leclerc, red.) te verslaan,” gaf hij eerlijk toe. “Maar hier starten op P3 is eigenlijk de beste plek op dit circuit, dus ik hoop zoveel mogelijk uit de start te kunnen halen. Onze racesnelheid is niet slecht, dus we gaan het zien.”

