Stefan Johansson racete in de jaren ’80 bij Ferrari en McLaren tegen Ayrton Senna en Alain Prost: wereldsterren en coureurs uit de buitencategorie. Volgens de Zweed komt de beste Formule 1-piloot ooit echter uit Nederland. “Max Verstappen vindt halve tienden die er niet zijn.”

In een interview met FORMULE 1 Magazine vertelt Johansson over zijn bewondering voor Max Verstappen. Lees hieronder alvast een passage uit het artikel, dat te lezen valt in de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine.

De Formule 1 zet volgende week in Brazilië de eindsprint van het jaar 2025 in. Na het nummer in São Paulo start twee weken later het drieluik in las Vegas, Qatar en Abu Dhabi. WK-klassementsleider Lando Norris en naast achtervolger/teamgenoot Oscar Piastri hebben voorlopig de beste papieren voor de titel. Max Verstappen staat 36 punten achter op de Brit, 35 op de Australiër.

Stefan Johansson (69, 78 GP’s F1 en winnaar 24 uur Le Mans) hield er na de Dutch GP geen rekening meer mee dat Verstappen in de titelstrijd nog een rol van betekenis zou gaan spelen. De marge met Piastri bedroeg na het duinenfeest 104 punten. “Het gaat te ver om te zeggen dat Max in de afgelopen jaren de Formule 1 heeft gered”, aldus Johansson. “Maar hij heeft dit kampioenschap wel weer een stuk interessanter gemaakt. En wie had dat nou gedacht?”, zo vraagt de Zweed, tegenwoordig een succesvol kunstenaar, zich af.

Volgens hem is Verstappen ‘een geweldige aanwinst voor de Formule 1’. “Dat staat wel vast. Max heeft een hele belangrijke bijdrage geleverd aan hoe geweldig de sport tegenwoordig is. Hij heeft voor het entertainment gezorgd sinds hij de sport is binnengestapt en is een factor van belang.”

Johansson is een groot fan van de Nederlander. Zijn manier van rijden, de vaardigheden en natuurlijke snelheid: niet eerder zag hij al die kwaliteiten zo optimaal verenigd in een coureur als bij Verstappen. “Max wordt nog elk jaar beter. Ik denk”, stelt de Zweed, “dat hij de geschiedenis zal ingaan als de beste ooit. Ik heb met en tegen grote coureurs gereden en vind het lastig tijdperken met elkaar te vergelijken, maar voor mij is hij de compleetste coureur die ik ooit heb gezien. Max is zo goed, bijna foutloos. Ook in de kwalificatie: daar vindt hij halve tienden die er niet zijn. Zijn racecraft is ongelofelijk, hij is ultra-professioneel en deelt races zo goed in… Onvoorstelbaar, net een machine.”

