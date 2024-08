Autocoureur en F1-analist Tom Coronel heeft exclusief voor FORMULE 1 Magazine een tussenrapport gemaakt op basis van de eerste seizoenshelft. Zonder een blad voor de mond te nemen geeft hij alle coureurs een cijfer met bijbehorende toelichting. In de aanloop naar de Dutch GP in Zandvoort laten we iedere dag iemand de revue passeren.

Vandaag: Kevin Magnussen. Cijfer: 5,5.

Tom Coronel: “Een mooie coureur om naar te kijken. Gaaf om te zien hoe hard hij racet, maar soms, zoals in Jeddah en Miami, is het ver over the top en verdient hij gewoon een stop-and-go penalty. Maar hij is zeker geen grijze muis en dat soort types heeft de sport nodig. Hij was even de sport uit, maar toch vind ik het mooi dat hij er weer is. Of nog is…”

“Die acties in Jeddah en Miami waren bedoeld om zijn teamgenoot Nico Hülkenberg te helpen, maar de wijze waarop hij tekeer ging was niet meer te verantwoorden. Naar niemand. Ik begrijp dat het team de hele tijd in je oor zit te tetteren, maar daar moet je op een gegeven moment maling aan hebben. Dit had niets meer met autosport te maken en dat weet hij zelf ook. Hij is volwassener dan wat hij liet zien. Tegelijkertijd vind ik het heerlijk dat hij met het mes tussen zijn tanden rijdt. Daarom toch een 5,5.”