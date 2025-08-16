Ze zijn de stille krachten in oranje overalls die zorgen voor veiligheid en orde langs het circuit. Ik liep een dag mee met het opleidingstraject voor marshals op Zandvoort en ontdekte hoe serieus, gevaarlijk én verslavend dit werk is.

De dag begint met theorielessen, waarbij veiligheid de rode draad vormt. Wat zijn de grootste gevaren op en rond te baan, hoe verloopt de samenwerking met het medisch personeel en hoe blus je bijvoorbeeld een brandende auto. Daarna volgt het zeer enerverende praktijkgedeelte op circuit Zandvoort. Van het zwaaien met de vlaggen tot auto’s uit de grindbak duwen en van oliesporen van de baan verwijderen tot heetgebakerde coureurs kalmeren. Je leert vooral hoe je dit op een veilige en verantwoorde manier voor elkaar krijgt.

Wat deze dag extra bijzonder maakt, is de sfeer. Je merkt aan alles dat dit een hechte club is, de meesten zijn al jaren actief. Ze vertellen trots over hun werk bij de Dutch GP, maar staan met net zo veel liefde bij een voor de leek onbeduidende raceklasse in de regen te vlaggen. Toch blijft het bijzonder dat ook in de Formule 1, waar het geld tegen de plinten klotst, de marshals niet betaald krijgen. In ruil voor een lunchpakket staan ze daar in weer en wind langs de baan. “Maar wat maakt dat uit,” zegt een marshal die mij na afloop in het gezellige clubhuis een biertje in de hand drukt. “Dichter dan dit kun je niet bij de F1 komen.”

