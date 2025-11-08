Liam Lawson zegt ‘extreem verbaasd’ te zijn dat de Mexicaanse autosportbond hem de schuld gaf van het marshal-incident tijdens de GP van Mexico-Stad. De Racing Bulls-coureur kon ternauwernood twee marshals ontwijken die in de openingsronden de baan op snelden. De bond stelde dat hij niet genoeg had afgeremd, iets wat later door de FIA werd weerlegd. Desalniettemin vindt Lawson het bijzonder dat hij zodanig werd berispt.

Na afloop van de GP van Mexico-Stad gingen beelden vanuit de auto van Liam Lawson viraal. Na de chaos in de openingsronde kwam de Nieuw-Zeelander binnen voor een bandenwissel en een nieuwe voorvleugel. Toen hij weer de baan opreed, stuitte hij op twee marshals die brokstukken aan het bergen waren langs het circuit. Lawson moest uitwijken om de vrijwilligers niet te raken. “Ik had ze kunnen doden”, riep hij verbouwereerd. De FIA startte later een onderzoek naar het voorval.

Daags na het incident beschuldigde de Mexicaanse autosportfederatie Lawson ervan onvoldoende te hebben geremd. De FIA verdedigde hem en sprak de Nieuw-Zeelander vrij van verwijtbaar handelen. Volgens de organisatie had hij ‘passend afgeremd’ en ‘correct gereageerd’ op de dubbele gele vlaggen die in de betreffende sector werden gezwaaid. In aanloop naar het raceweekend in São Paulo sprak hij zijn waardering uit voor de steun van de FIA.

‘Koos bewust voor een bredere lijn’

“Ik was enorm verbaasd toen het allemaal naar buiten kwam”, reageerde Lawson tegenover Sky Sports. “Daarom was ik erg dankbaar dat de FIA met een reactie kwam. Ze hebben het duidelijk grondig onderzocht, samen met het team. Ze hebben alle gegevens uit de auto, dus hun verklaring was feitelijk en helder. Eerlijk gezegd blijf ik verbaasd dat de Mexicaanse bond zoiets kan zeggen zonder gedegen onderzoek.”

LEES OOK: FIA verdedigt Lawson na aantijgingen vanuit Mexico: ‘Treft geen blaam’

Lawson legde uit dat hij bewust geen onverwachte stuurbewegingen maakte toen hij de marshals voorbij zag rennen. “Sommige mensen verwachten misschien dat je in zo’n situatie heel erg uitwijkt, maar ik wist natuurlijk niet welke kant ze op zouden gaan”, zei hij. “Ik ging ervan uit dat ze – zolang ik mijn lijn aanhield – in dezelfde richting zouden blijven rennen. Als ik was uitgeweken, had ik ze mogelijk de stuipen op het lijf gejaagd. Uiteindelijk koos ik bewust voor een bredere lijn. Dat is wat er gebeurde, en dat is in het onderzoek bevestigd.”

