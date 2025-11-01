De FIA heeft Liam Lawson in bescherming genomen na beschuldigingen van de Mexicaanse autosportfederatie (OMDAI). Tijdens de afgelopen GP van Mexico-Stad renden twee marshals voor de auto van Lawson de baan op. “Ik had ze kunnen doden”, riep hij verbouwereerd over de boordradio. OMDAI legde de schuld bij de Nieuw-Zeelander en stelde dat hij onvoldoende zou hebben afgeremd onder dubbele gele vlaggen. De FIA is het hier echter niet mee eens.

Lawson, die in de openingsronden van de race betrokken was bij een incident met Carlos Sainz, reed na een pitstop achteraan in het veld toen hij bij het naderen van de eerste bochten twee marshals over de baan zag rennen. De Racing Bulls-coureur wist ternauwernood een vreselijke botsing te voorkomen. De FIA verklaarde achteraf dat men het incident verder zou onderzoeken. “Toen duidelijk werd dat Liam Lawson een pitstop had gemaakt, werden de instructies aan de marshals ingetrokken en werd er met dubbele gele vlaggen gezwaaid”, aldus de FIA. “We onderzoeken nog steeds wat er daarna precies is gebeurd.”

De Mexicaanse federatie stelde vervolgens dat Lawson niet adequaat had gereageerd op de gele vlaggen, maar de FIA heeft dat inmiddels tegengesproken. Uit hun analyse blijkt dat Lawson juist correct handelde. “Hoewel het onderzoek nog loopt, erkennen we dat we elke situatie waarin marshals zich op de baan bevinden terwijl er auto’s naderen, nooit willen meemaken”, verklaarde de organisatie vrijdag. “Het is dan ook begrijpelijk dat een dergelijk incident tot bezorgdheid en talloze reacties leidt.”

‘Lawson verminderde vaart’

De autosportfederatie benadrukt dat het incident gelukkig zonder gevolgen is gebleven. “We voeren een intern onderzoek uit om precies te begrijpen wat er is gebeurd en om vast te stellen hoe we onze procedures kunnen verbeteren”, bevestigde de FIA opnieuw. “We werken hiervoor samen met OMDAI en met Racing Bulls, met als uiteindelijke doel de veiligheid in onze sport verder te verbeteren. Zoals bij alle ernstige incidenten zal de volledige analyse enige tijd in beslag nemen, omdat alle relevante bewijzen moeten worden verzameld en beoordeeld.”

LEES OOK: Racing Bulls worstelt: ‘We moeten alles op orde krijgen voor Brazilië’

De FIA maakte echter alvast duidelijk dat Lawson geen blaam treft. “Na analyse van de telemetrie van het incident kunnen we bevestigen dat Liam Lawson gepast vaart minderde en correct reageerde op de dubbele gele vlaggen”, luidt de verklaring. “Hij remde eerder dan in andere ronden en passeerde aanzienlijk langzamer dan de gebruikelijke racesnelheid. Hij treft geen blaam in dit incident.” De FIA sloot de verklaring af met een dankwoord aan de baanofficials: “Tot slot willen we onze oprechte dank uitspreken aan de vrijwilligers en marshals voor hun professionaliteit en toewijding – zonder hen zou onze sport niet veilig kunnen functioneren.”

Lees hier alles over de GP São Paulo

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.