Het afgelopen F1-weekend in Mexico verliep moeizaam voor Racing Bulls, erkent teambaas Alan Permane. Isack Hadjar kende een sterke kwalificatie, maar finishte uiteindelijk in de race als dertiende, terwijl Liam Lawson in de eerste bocht vleugelschade opliep en de race voortijdig moest staken. Een zwaar weekend derhalve voor het team, zowel op de baan als in het constructeurskampioenschap.

Permane kijkt echter al vooruit naar de resterende races. “We zullen de koppen bij elkaar steken en hard werken. We moeten alles op orde krijgen voor Brazilië.” In São Paulo staat zowel een sprintrace als een Grand Prix op het programma.

Met in totaal nog vier Grands Prix en twee sprintraces te gaan, staat het team in het constructeurskampioenschap op de zesde plek met 72 punten. Het verschil met de concurrentie is klein: Aston Martin volgt met 69 punten, Haas met 62 en Sauber met 60.

