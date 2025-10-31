Haas-coureur Oliver Bearman heeft zich met zijn vierde plaats in Mexico stevig in de kijker gereden. De jonge Brit greep nipt naast een podiumplaats, maar evenaarde desalniettemin het beste resultaat ooit voor het Amerikaanse team. Volgens oud-coureur en analist Martin Brundle is Bearman klaar voor het hoogste niveau; zodra er een plekje vrijkomt bij Ferrari, zouden de Italianen hem direct moeten bellen.

Te midden van alle chaos tijdens de openingsronden van de GP van Mexico-Stad wist Bearman direct een aantal plaatsen goed te maken. Vanaf de negende startplek brak hij zowaar de top drie binnen. Uiteindelijk moest de 20-jarige Brit Max Verstappen voor zich dulden en kwam hij als vierde over de finish. De vreugde binnen de Haas-garage was er niet minder om. Ook vanuit de paddock klinkt veel lof voor Bearman; Brundle denkt dat hij, na een sensationele invalbeurt in 2024, klaar is voor een permanenter Ferrari-stoeltje.

Ferrari-stoeltje

Bearman is al geruime tijd onderdeel van het opleidingsprogramma van Ferrari en wordt in feite uitgeleend aan klantenteam Haas. Vaste Ferrari-coureurs Lewis Hamilton en Charles Leclerc hebben nog contracten tot en met 2026, maar toch wordt de jonge Brit al getipt als mogelijke opvolger van de zevenvoudig wereldkampioen. “Hij doet het uitstekend”, aldus Brundle in een uitzending van Sky Sports. “Als je die jongeman een kans geeft, grijpt hij die met beide handen aan. Dat deed hij in Saoedi-Arabië ook al, toen hij mocht invallen bij Ferrari.” Bearman maakte in 2024 vervroegd zijn Formule 1-debuut toen hij Carlos Sainz tijdelijk moest vervangen.

“Hij hield zijn hoofd koel, vooral in de slotfase met Oscar Piastri’s McLaren achter zich”, zei Brundle over Bearmans optreden in Mexico. “Hij kon nota bene meekomen met Max Verstappen. Zodra er om welke reden dan ook een stoeltje bij Ferrari vrijkomt, moet Bearman dat meteen krijgen. Ik vind hem uitstekend; hij leert snel en benut zijn kansen optimaal.”

‘Klaar voor topniveau’

Oud-kampioen Jacques Villeneuve was eveneens onder de indruk van Bearman. Volgens de Canadees is hij klaar voor het ‘topniveau’. “Hij had een geweldige start”, vulde Villeneuve aan, “en na een klein dipje wist hij zichzelf goed te herpakken. Het is altijd mooi om te zien hoe een coureur sterker terugkomt – hij analyseert, bestudeert, werkt met het team samen en komt tot een oplossing. Dat is wat hij heeft gedaan. Je ziet progressie, en dan kun je je afvragen: ‘Oké, wanneer houdt die progressie op?’ Maar dit was echt veelbelovend. Hij verkeerde het hele weekend in topvorm en werd totaal niet beïnvloed door de extra druk.”

“Bearman is een zeer agressieve coureur, maar heeft de boel altijd onder controle”, vervolgde Villeneuve. “Hij heeft een geweldig racevermogen en is zich bewust van de ruimte om zich heen. Dat is zeldzaam bij de huidige generatie Formule 1-coureurs”, benadrukte hij. “Je ziet het bij menig topcoureur – soms maken ze bewegingen waarvan ik denk: ‘Wat dacht hij?’ Maar hij lijkt dat stukje bewustzijn te hebben, en dat is veelbelovend.” Waar Brundle hoopt dat Bearman in de toekomst een kans krijgt bij Ferrari, denkt Villeneuve dat hij al klaar is voor het topniveau: “Hij is het type coureur dat floreert onder de druk van de grote topteams.”

