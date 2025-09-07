Helmut Marko reageerde in de paddock van Monza euforisch op de verrassende en dominante zege van Max Verstappen tijdens de Italiaanse GP. “Wat een wederopstanding! We zijn allemaal super gelukkig”, jubelde de Oostenrijker, die normaal gesproken niet snel in de wolken is.

“Twee races geleden, bij de GP in Hongarije, was iedereen nog blij dat er überhaupt een punt gehaald werd. Hier winnen we met twintig seconden voorsprong op de McLarens. Op de eerste bocht na was het soeverein. Max had alles constant onder controle en onze zorgen waren er alleen vanwege een mogelijke safety car”, vertelde Marko tegen Sky Duitsland.

En over Max Verstappen zei Marko: “Je kunt er niets van zeggen als hij twintig seconden voorsprong heeft. Dat is nu eenmaal Max. Wat een wederopstanding! We zijn allemaal super gelukkig.”

