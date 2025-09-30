Max Verstappen zag tussen de Grands Prix van Azerbeidzjan en Singapore de kans om deel te nemen aan een GT3-race op de Nürburgring Nordschleife. Nadat hij zich eerder had verzekerd van de juiste licenties, won hij zaterdag zijn debuutrace in de Duitse NLS-klasse. Red Bull-topadviseur Helmut Marko respecteert Max’ passie voor de racerij en benadrukt dat collega’s van Verstappen er heel andere interesses op nahouden.

Verstappen reed afgelopen weekend naar een dominante overwinning op de Nordschleife. In zijn Ferrari 296 GT3, die hij deelde met de Brit Chris Lulham, schreef hij de vieruursrace op zijn naam. Na zich als derde te hebben gekwalificeerd, pakte Verstappen bij de start direct de leiding. Het onderstreept de uitzonderlijke kwaliteiten van de Nederlander. Slechts twee weken eerder moest hij nog zijn licentie behalen om überhaupt te mogen racen op ‘de Groene Hel’.

Het uitstapje van Verstappen naar de NLS riep enkele vragen op over de veiligheid. Een race, zeker op de beruchte Nordschleife, is immers nooit zonder risico’s. Waarom gaf Red Bull zijn coureur groen licht als hij zich ernstig had kunnen verwonden? Helmut Marko legde in aanloop naar zijn GT3-debuut uit dat hij de ‘grote passie’ van Verstappen juist respecteert. “Ik vind het geweldig dat een Formule 1-coureur, die naast het racen nog zoveel verplichtingen heeft, nog steeds met zoveel enthousiasme de tijd neemt voor zoiets”, aldus Marko tegenover RTL Duitsland.

“De Nordschleife is natuurlijk voor elke coureur fascinerend”, voegde hij eraan toe. Het komt niet vaak meer voor dat Formule 1-coureurs ook in andere raceklassen uitkomen – iets wat vroeger nog de normaalste zaak van de wereld was. Volgens Marko hebben de Formule 1-collega’s van Verstappen tegenwoordig heel andere hobby’s. “Ja, het was indrukwekkend”, zei de Oostenrijker bij Viaplay, toen Max net zijn licenties had behaald. “Vooral ook de inzet die hij toont. Weet je, anderen gaan naar een modeshow of zoiets”, benadrukte Marko. “En hij gaat naar de Nordschleife – een van de zwaarste circuits die er is. Ik denk dat het laat zien hoezeer Max betrokken is bij de autosport.”

