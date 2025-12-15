Helmut Marko neemt aan het einde van dit jaar afscheid van Red Bull. Ruim twintig jaar lang was de Oostenrijker een bepalende factor binnen de organisatie, met verantwoordelijkheden variërend van het aantrekken van nieuw talent tot het adviseren van Red Bull-baas Dietrich Mateschitz. Marko stond bekend om zijn directe manier van werken: gesprekken waren kort, beslissingen vaak snel genomen.

In een interview met het Duitse medium F1 Insider blikt hij terug op die periode. “Dietrich Mateschitz vertrouwde grotendeels op mijn inschattingen. Ik kon mijn voorstellen toelichten en meestal was dat voldoende,” vertelt Marko. Een voorbeeld was de overstap van Renault- naar Honda-motoren. “Dat duurde ongeveer twintig minuten en toen was het besluit al genomen.”

‘Antwoord was duidelijk’

Nog sneller verliep de discussie over het nieuwste contract van Max Verstappen. “Het ging om het langste en duurste contract dat we ooit in de Formule 1 hebben afgesloten. Er werd gevraagd of het wel gerechtvaardigd was, want het ging om veel geld. Maar het antwoord was duidelijk: zonder Verstappen zouden we geen wereldkampioen hebben. Zo verliepen die gesprekken meestal: duidelijk, snel en to the point.”

Marko benadrukt dat het niet alleen ging om zijn voorstellen. “Mateschitz stelde zelf ook vragen en kwam met opmerkingen. Het was mijn taak om de feiten helder uit te leggen en te onderbouwen waarom iets wel of niet moest gebeuren. Die directe samenwerking zorgde ervoor dat belangrijke beslissingen vlot genomen konden worden.”

